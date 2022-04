Naomi Osaka regressa a uma final mais de um ano depois

Nas meias-finais do torneio da categoria WTA 1000, Osaka, atualmente 77.ª do ranking mundial, derrotou a campeã olímpica, 28.ª, por 4-6, 6-3, 6-4, em duas horas e seis minutos.



A antiga número um mundial "disparou" 18 ases, o máximo que uma tenista conseguiu esta temporada, estatística que foi crucial no triunfo.



Desde o Open da Austrália de 2021, quando ganhou o seu último título e o quarto em provas do "Grand Slam", que Osaka, de 24 anos, não atingia uma final.



Osaka fica agora à espera da adversária na final, que sairá do encontro entre a polaca Iga Swiatek, que será a nova líder do ranking mundial na segunda-feira, e a norte-americana Jessica Pegula, 21.ª da hierarquia.