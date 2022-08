Natação Europeus. Portugueses garantem cinco "meias"

Nos 200 metros estilos, Gabriel Lopes foi o único a nadar abaixo dos dois minutos, conseguindo o melhor tempo das eliminatórias (1.58,94 minutos), com uma vantagem de 1,62 segundos sobre o espanhol Carles Coll Marti (2.00,56), o segundo melhor da qualificação.



João Costa nadou a eliminatória dos 100 metros costas em 53,87 segundos, assegurando passagem às "meias" com o terceiro tempo, e melhorou o recorde nacional da distância (53,88), que lhe pertencia desde abril.



Na mesma prova, na qual o apuramento para as "meias" fechou nos 55,49, Francisco Santos terminou com a marca de 55,81, conseguindo o 26.º tempo, entre 43 nadadores.



Nos 50 metros bruços femininos, Ana Rodrigues cronometrou 31,04, fazendo cair a melhor marca portuguesa (31,09), que já lhe pertencia, e assegurou lugar nas meias-finais com o 10.º melhor tempo entre 36 inscritas.



Diogo Ribeiro, que nos Europeus já conquistou uma medalha de bronze nos 50 metros mariposa, assegurou passagem à meia-final dos 50 metros livres com recorde pessoal (22,20).



Nos 200 metros mariposa, Ana Catarina Monteiro garantiu lugar nas meias-finais com o oitavo tempo das eliminatórias, 2.11,40, a 2,74 segundos da mais rápida, a dinamarquesa Helena Bach (2.08,66).



Portugal está representado por 10 nadadores nas competições de natação pura dos Europeus, que terminam no domingo, tendo também representação nas provas de águas abertas e natação artística.