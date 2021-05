Natação. Portugueses afastados nas eliminatórias dos Europeus

A presença lusa fechou com o resultado mais relevante, o sexto lugar de Rafaela Azevedo na sua série dos 50 metros costas, com o tempo de 28,46 segundos, falhando por pouco a qualificação, dado que registou o 18.º tempo, entre as 55 nadadoras em prova, tendo-se apurado apenas 16.



Na primeira competição do dia, Miguel Nascimento terminou em nono na sua série da eliminatória dos 100 metros livres, com o tempo de 49,68 segundos, correspondente à 44.ª marca de entre os 100 nadadores participantes.



Nos 100 metros bruços femininos, a dupla presença portuguesa saldou-se pelo 43.º lugar final de Victoria Kaminskaya, com o tempo de 1.10,03 minutos, e pelo 44.º de Raquel Pereira, com 1.10,04.



Na segunda-feira, a participação portuguesa teve como ponto alto o recorde nacional de Alexis Santos nos 50 metros costas, com 25,28 segundos, alcançado nas eliminatórias, e a oitava posição do sportinguista na sua série das semifinais.



Portugal está representado por 16 nadadores nos Europeus de piscina longa, a decorrerem até domingo, com a ambição de chegar às finais e de conseguir aumentar as cinco presenças já asseguradas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.