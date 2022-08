Natação. Trio luso nas "meias" do Europeu

Ribeiro foi quarto posicionado na sétima série preliminar, com um registo de 48,88 segundos, o 12.º de entre os 79 concorrentes, dos quais se destacou David Popovici, com a melhor marca, em 47,20 segundos.



Além das "meias" dos 100 metros livres, esta sexta-feira às 17h33 (de Lisboa), o ainda júnior do Benfica, recordista nacional nas duas vertentes, vai disputar antes a final dos 50 metros mariposa, pelas 17h07.



Nos 200 metros costas, João Costa e Francisco Santos vão estar igualmente nas meias-finais, marcadas para as 17h49, após o primeiro ter sido terceiro classificado na primeira série preliminar, em 1.58,68 minutos, e o compatriota ter alcançado a quinta posição na segunda série (2.00,88 minutos), respetivamente o sétimo e 18.º tempos entre 30 participantes.



O melhor registo daquela fase da prova foi obtido pelo francês Yohann Ndoye Brouard (1.56,70 minutos).



Outros registos



Já Ana Pinho ficou-se pela presença na terceira série preliminar dos 100 metros bruços, com uma marca de 1.09,73 minutos, o 24.º registo das 37 atletas presentes, das quais a italiana Benedetta Pilato foi a melhor (1.05,77 minutos).



Ainda hoje, na sessão da tarde, a recordista nacional Camila Rebelo compete na final dos 200 metros costas, às 17h00, enquanto Tamila Holub nada a final dos 800 metros livres, pelas 18h27.



A 36.ª edição dos Europeus, que inclui ainda saltos para a água, águas abertas e a vertente artística (natação sincronizada), termina em 21 de agosto.