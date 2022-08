Natação/Europeus: Camila Rebelo de novo com recorde nos 100 metros costas

A nadadora lusa, que nas eliminatórias da manhã já tinha chegado ao recorde, voltou a estar em grande nível e retirou mais 28 centésimos ao máximo nacional, para 1.00,66 minutos, terminando na nona posição das duas meias-finais, pelo que fica como primeira nadadora de reserva para a final de quarta-feira.



Camila Rebelo chegou a Roma na posse de um recorde de 1.01,10, melhorou-o nas provas da manhã para 1.00,94 e agora para 1.00,66, ou seja uma progressão de mais de meio segundo.



Na mesma meia-final nadou outra portuguesa, Rafaela Azevedo, que conclui os 100 metros costas destes Europeus em 13.ª, no cruzamento das duas séries, com 1.01,56.



Portugal está representado por 10 nadadores nas competições de natação pura dos Europeus, que terminam no domingo, tendo também representação nas provas de águas abertas e natação artística.



Ainda hoje estarão em ação Tamila Holub e Diana Durães, na final dos 1.500 metros livres.