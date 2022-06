Natação/Mundiais: Estafeta lusa em 10.º na prova de 4x1.500 em águas abertas

No primeiro dia das competições de águas abertas, que decorrem no Lago Lupa, o quarteto luso concluiu a prova em 1:05.08 horas, a 02.27 minutos da equipa alemã, que se sagrou campeã mundial.



Em Budapeste, os quatro nadadores portugueses que hoje integraram a estafeta vão disputar as provas de 10 quilómetros masculinos e femininos, ambas agendadas para quarta-feira.