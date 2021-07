Nate McMillan passa a treinador principal dos Atlanta Hawks

A oferta foi feita depois de McMillan ter levado os Atlanta Hawks à final da Conferência Este, na qual perderam por 4-2 com os Milwaukee Bucks, equipa que disputará a final da NBA com os Phoenix Suns.



McMillan chegou aos Atlanta Hawks como adjunto, em novembro de 2020, mas em março deste ano assumiu a orientação da equipa, após o despedimento de Lloyd Pierce.



A equipa da Geórgia teve um início de época difícil, com 14 vitórias e 20 derrotas, sob o comando de Pierce, uma situação que McMillan conseguiu reverter a partir de março, com 27 triunfos e 11 derrotas no resto da fase regular.



Nos "play-off", os Hawks eliminaram na Conferência Este os New York Knicks (4-1) e os Philadelphia 76ers (4-3), antes de perderem na final com os Milwaukee Bucks (4-2), falhando a qualificação para a final da NBA.