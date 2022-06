Nathalie Eklund soma terceiro triunfo na Volta a Portugal feminina

Depois dos triunfos no prólogo e na primeira tirada, a campeã sueca de contrarrelógio somou mais um triunfo, ao terminar os 78,1 quilómetros em 2:03.13 horas, o mesmo tempo da espanhola Mireia Benito (Massi Tactic) e da britânica Heather Mayer (Team LDN/Brother UK).



“Foi uma etapa mesmo muito dura, responsabilidade da minha equipa, que fez um grande trabalho para endurecer a corrida. Também eu sofri bastante e cometi um erro, antes da última meta volante. Fiquei na parte de trás do grupo e perdi o contacto com a frente da corrida. Felizmente, tive a ajuda de uma companheira para regressar à frente da corrida e depois ganhei o ‘sprint’”, disse a sueca.



Vera Vilaça (Velo Performance/JS Campinense) voltou a ser a melhor portuguesa, ao ser quarta classificada, com o mesmo tempo da vencedora, tendo sido responsável pelo ataque, à passagem da meta volante de Fátima, que deixou em dificuldade a líder da corrida.



“Foi uma etapa muito dura logo desde o início, devido ao vento lateral e ao ritmo forte. Quando chegámos à montanha o ritmo ficou ainda mais forte. Consegui responder aos ataques. Na segunda meta volante ainda fiz um ataque e consegui ficar num grupo restrito, mas a camisola amarela apanhou-nos. Hoje demonstrei que continuo na discussão da corrida com as melhores”, referiu Vera Vilaça.



Nathalie Eklund lidera a corrida com 10 segundos de avaço sobre Mireia Benito e 25 segundos sobre Heather Mayer, com Vera Vilaça na quarta posição, a 27 segundos.



A terceira e última etapa da Volta a Portugal feminina corre-se no domingo, entre Aveiro e Anadia, num percurso de 104,7 quilómetros.