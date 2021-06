NBA. Afundanço de Deandre Ayton dá vantagem dos Suns na final Oeste

A perderem por 102-103 a 0,9 segundos do fim, os Suns beneficiaram da capacidade de impulsão do seu poste, que recebeu uma reposição milimétrica de bola de Jae Crowder em pleno ar, afundando a bola no cesto com as duas mãos e, com ela, as expetativas dos Clippers de vencerem o segundo jogo da final, disputado na terça-feira (madrugada de hoje em Lisboa).Depois da derrota sofrida na estreia, também em Phoenix, por 120-114, os visitantes entraram determinados em igualar a série, com um parcial de 6-0, mas rapidamente os anfitriões assumiram o comando das operações, tendo liderado durante grande parte do jogo, apesar de quase sempre por margem reduzida.A vantagem dos Suns ao intervalo, por 48-47, dava nota do equilíbrio, mas a equipa de Phoenix chegou a deter sete pontos de vantagem no quarto e último período (86-79), antes de os Clippers recuperarem e, graças a seis pontos seguidos de Paul George, entrarem no derradeiro minuto da partida na frente do marcador.Paul George terminou com 26 pontos, seis ressaltos e nove assistências, tendo sido apenas superado na pontuação por Cameron Payne, base dos Suns (29 pontos e nove assistências), enquanto o afundanço de Ayton elevou os números finais do poste para 24 pontos, tendo ainda capturado 14 ressaltos.

Os próximos dois jogos da Conferência Oeste realizam-se em Los Angeles. A equipa que se impuser avança para a final da NBA, na qual vai encontrar o vencedor da Conferência Este, entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, cuja série ainda não se iniciou.