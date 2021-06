NBA. Atlanta Hawks na final da conferência Este ao vencerem Philadelphia

Tal como os Bucks, no sábado, em Brooklyn, os Atlanta impuseram-se no terreno dos Sixers, num triunfo com o "selo" de Nate McMillan, o treinador interino, nomeado após o despedimento de Lloyd Pierce, em março.Trae Young foi importante, com 10 pontos no último quarto, mas Huerter foi fundamental, com os seus 27, num encontro em que se destacaram ainda o suplente Danilo Gallinari, que assinou 17 pontos, John Collins, com 14, e Clint Capela, com 13.Do lado dos Sixers, que ainda lideraram no primeiro período (28-25), Joel Embiid conseguiu 31 pontos e 11 ressaltos, mas também oito perdas de bola, e Tobias Harris 24 pontos.