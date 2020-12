NBA. Bucks batem recorde com 29 "triplos" aos Heat

O recorde que pertencia aos Hoston Rockets, com 27 "triplos" face aos Phoenix Suns, em 7 de abril de 2019, foi batido a 6.07 minutos do fim, quando Sam Merrill marcou o 28.º dos Bucks, colocando então o resultado em 131-86.O único jogador utilizado que não inscreveu o seu nome no recorde foi Giannis Antetokounmpo, "Jogador Mais Valioso" (MVP) da NBA nas duas últimas épocas, que falhou os dois tentados e acabou com apenas nove pontos, depois de 108 jogos consecutivos na casa das dezenas.Middleton, com 25 pontos, e Jrue Holiday, com 24, lideraram os Bucks, que nunca tinha triunfado fora por 47 pontos, tendo superado por oito o triunfo por 39 conseguido em Nova Iorque, em 10 de abril de 1987.Pelos Miami Heat, que igualaram a sua segunda pior derrota da história, o melhor marcador foi Tyler Herro, com 23 pontos, num embate que Jimmy Butler falhou, por lesão.





Duas equipas 100% vitoriosas







Nos outros jogos da ronda, destaque para os Orlando Magic, que somaram o quarto triunfo, em quatro jogos, ao vencerem por 118-107 no reduto dos Oklahoma City Thunder, com 28 pontos e 10 ressaltos de Nikola Vucevic e 11 pontos e 10 assistências de Markelle Fultz.Os Magic e os Atlanta Hawks (3-0), que folgaram’ são agora as únicas equipas 100% vitoriosas, já que os Indiana Pacers (111-116 na receção aos Boston Celtics) e os Cleveland Cavaliers (86-95 perante os New York Knicks) perderam ao quarto jogo.