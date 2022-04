NBA. Bucks e Golden State avançam nos "play-offs"

No este, o "gigante" grego Giannis Antetokounmpo contribuiu com 33 pontos na vitória dos Bucks sobre os Bulls (116-100), ficando assim marcado encontro com os Boston Celtics, que já tinham suplantado sobre os Brooklyn Nets (4-0).



A oeste, a "estrela" dos Warriors, Stephen Curry, voltou ao cinco titular e marcou 30 pontos no triunfo diante dos Denver Nuggets (102-98), apesar dos 30 pontos, 19 ressaltos e oito assistências do poste sérvio Nikola Jokic.



A equipa californiana vai defrontar em seguida o vencedor do confronto entre Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves, no qual os primeiros têm vantagem, por 3-2.