NBA. Campeões Lakers relegados para o torneio de apuramento para os "play-off"

Os Trail Blazers impuseram-se por 132-116 aos Denver Nuggets e obrigaram o campeão da NBA a ter de disputar o torneio de qualificação, designado de "play-in", no qual vai começar por defrontar os Golden State Warriors, oitavos classificados na Conferência Oeste.

Os Miami Heat, finalistas vencidos no ano passado, asseguraram o sexto posto na Conferência Este e já têm encontro marcado com os Milwaukee Bucks na primeira ronda dos "play-off", enquanto os New York Knicks defrontarão os Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets aguardam pelos adversários provenientes dos "play-in".Na Conferência Oeste também já há dois confrontos marcados, Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks e Denver Nuggets- Portland Trail Blazers, ao passo que os Utah Jazz e os Phoenix Suns, os primeiros classificados na fase regular, defrontarão as duas equipas apuradas dos "play-in".