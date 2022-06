NBA. Celtics superam Warriors e estão em vantagem na final

Depois de alcançarem um triunfo nos dois jogos iniciais em San Francisco, "roubando" o "fator casa", os Celtics lograram mantê-lo no primeiro jogo em Boston, que, coletivamente, comandaram de princípio ao fim, com duas exceções (0-2 e 82-83).Os anfitriões, que chegaram a liderar no segundo período por um máximo 18 pontos (54-36), responderam ao 0-2 com um parcial de 10-0 e, no terceiro quarto, quando se viram em desvantagem, tiveram também uma boa reação na parte final (11-6).Os Warriors chegaram a parecer lançados para um segundo triunfo consecutivo, ao arrancarem o terceiro período – que tinham vencido no primeiro jogo por 38-24 e no segundo por 35-14 – com um parcial de 27-14, mas os Celtics contiveram a "avalancha".Jalen Brown, com 27 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, Jayson Tatum, com 26 pontos, seis ressaltos e nove assistências, e Marcus Smart, com 24 pontos, sete ressaltos e cinco assistências, lideraram o "cinco" de Ime Udoka.Brown, Tatum e Smart tornaram-se o primeiro trio a somar pelo menos 20 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências num jogo da final desde 1984, repetindo o feito de Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson e Michael Cooper, dos Los Angeles Lakers.Na formação da casa, destaque ainda para os 11 pontos, oito ressaltos e seis assistências de Al Horford, os oito pontos, 10 ressaltos, quatro desarmes de lançamento e três bolas roubadas de Robert Williams III, que "reinou" na defesa, e ainda os 10 pontos e cinco ressaltos do suplente Grant Williams.Quanto aos Warriors, que estiveram irreconhecíveis em termos defensivos, os melhores foram os "Splash Brothers" - Curry marcou 31 pontos e Klay Thompson conseguiu 25, somando, em conjunto, 11 "triplos" -, secundados por Andrew Wiggins (18 pontos e sete ressaltos) e o suplente Jordan Poole (10 pontos).Depois da derrota no segundo jogo, os Celtics, que não perdem dois jogos consecutivos desde janeiro, entraram com enorme intensidade e qualidade, liderados por Brown.





O quarto jogo da final realiza-se na sexta-feira, de novo em Boston, enquanto o quinto é em San Francisco, no domingo. Se necessário, o sexto é na casa dos Celtics, em 16 de junho (quinta-feira), e o sétimo na dos Warriors, em 19 (domingo).