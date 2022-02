NBA. Chris Paul escolhido pela 12.ª vez para o "All Star Game"

Paul foi um dos sete eleitos da Conferência Oeste, juntamente com Draymond Green (Golden State Warriors), pela quarta vez, e Devin Booker (Suns), o esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), o francês Rudy Gobert e Donovan Mitchell (Utah Jazz) e Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), todos pela terceira vez.



No que respeita ao Este, James Harden (Brooklyn Nets) foi alvo de uma 10.ª eleição, enquanto Jimmy Butler (Miami Heat) disputar o jogo das estrelas pela sexta.



Foram ainda eleitos Khris Middleton (Milwaukee Bucks) e Jayson Tatum (Boston Celtics), pela terceira vez, Zach LaVine (Chicago Bulls), pela segunda, e ainda os estreantes Fred VanVleet (Miami Heat) e Darius Garland, este último em representação dos anfitriões Cleveland Cavaliers.



Os suplentes do "All Star Game" foram escolhidos pelos treinadores de cada uma das conferências, que não puderem votar em jogadores das equipas que orientam.



Em 28 de janeiro, tinham sido anunciados os "cincos" iniciais e os capitães, LeBron James (Los Angeles Lakers) e Kevin Durant (Brooklyn Nets), que foram os jogadores mais votados, por adeptos (50%), jogadores da NBA (25%) e jornalistas (25%).



LeBron foi o vencedor na Conferência Oeste e vai disputar o seu 18.º jogo "All Star", enquanto Durant reinou no Este, rumo a uma 12.ª participação.



No Oeste, os outros quatro mais votados foram Stephen Curry (Golden State Warriors), eleito pela oitava vez, o sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets), pela quarta, e os estreantes Ja Morant (Memphis Grizzlies) e Andrew Wiggins (Golden State Warriors).



Por seu lado, no Este, também foram escolhidos como titulares o grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), para o seu sexto ‘All Star’, o camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e DeMar DeRozan (Chicago Bulls), para o quinto, e Trae Young (Atlanta Hawks), que cumprirá o segundo.



Na próxima quinta-feira, as equipas serão formadas pelos dois capitães, de forma a elegerem a "Team LeBron", que já se sabe será orientada pelo treinador Monty Williams (Phoenix Suns), líder a Oeste, e a "Team Durant".



Apesar de escolhidos, e devido a lesão, vários jogadores estão em dúvida, entre os quais os dois capitães, e também Draymond Green, sendo que, em caso de serem precisos substitutos, este serão eleitos pelo comissário da NBA, Adam Silver.