NBA. Dallas vencem Clippers por 51 pontos

Liderados por Luka Doncic, com 24 pontos, nove ressaltos e oito assistências, a equipa de Dallas entrou bem na partida, chegando ao final do primeiro período já com uma vantagem de 23 pontos.



Os Clippers, que não contaram com Kawhi Leonard, a sua principal estrela, devido a lesão, não conseguiram responder ao adversário e Paul George, outro dos nomes sonantes da equipa, terminou a partida com 15 pontos, dois ressaltos e quatro assistências, acertando apenas quatro em 13 lançamentos efetuados.



Com Josh Richardson e Tim Hardaway Jr. também em bom plano nos Dallas, a equipa chegou ao intervalo a vencer por 50 pontos de diferença (77-27), uma diferença histórica na NBA.



“Nunca vi nada assim na NBA e os Clippers estão a jogar em casa”, escreveu o Magic Johnson, antiga estrela dos rivais LA Lakers, nas redes sociais.



Após o intervalo, os Clippers ainda esboçaram uma reação, mas a partida acabou por voltar ao mesmo registo, com os Dallas a vencerem por 124-73.