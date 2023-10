NBA de regresso

Depois de conquistarem o seu primeiro troféu Larry O'Brien, os Nuggets partem, com naturalidade, na linha da frente dos candidatos, em especial depois dos quase perfeitos play-offs da época passada, em que venceram 16 encontros e perderam apenas quatro.Na Conferência Oeste, que venceram na temporada regular, o favoritismo parece ser ainda maior, apesar de Los Angeles Lakers, liderados pelo veterano LeBron James, que vai para a sua 21.ª temporada na NBA, Golden State Warriors e Phoenix Suns surgirem como nomes a ter em conta.Para defenderem o título, os Nuggets mantiveram a sua base, com o cinco inicial - Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Kentavious Caldwell-Pope - a manter-se junto.Depois de serem 'varridos' na final da Conferência Oeste, os Lakers também tiveram um defeso calmo, ao contrário dos últimos anos, com LeBron, quase a chegar aos 39 anos, em busca de mais um anel de campeão.Ao seu lado, 'King' James mantém Anthony Davis e um plantel bastante coeso e que se conhece bem desde a última temporada.Com a entrada do veterano Chris Paul, os Warriors também se apresentam como candidatos a Oeste, sempre com Stephen Curry como principal figura e agora com Klay Thompson fisicamente bem, após várias lesões graves em anos anteriores.As muitas mudanças no plantel dos Phoenix Suns, com Devin Booker a ser o último resistente da equipa que chegou à final em 2021, não deverão afastar a equipa dos lugares cimeiros, com Kevin Durant a ser a outra grande figura, agora com Bradley Beal no lugar de Chris Paul.Após terem falhado os play-offs, os Dallas Mavericks procuram superar a desilusão e vão começar a primeira temporada completa com Luka Doncic e Kyrie Irving, transferido a meio da temporada.A outra equipa de Los Angeles também quer algo mais do que a primeira fase dos play-offs, mas tudo vai depender da forma física de Kawhi Leonard e Paul George, várias vezes lesionados na última época.A Oeste está também o grande ponto de interesse da nova temporada, o francês Victor Wembanyama, escolhido no primeiro lugar no 'draft' pelos San Antonio Spurs, e que é o jogador a provavelmente gerar mais expectativa desde LeBron James há 21 anos.Na Conferência Este, em teoria, os Boston Celtics, que este ano contam com o português Neemias Queta, e os Milwaukee Bucks surgem como os favoritos maiores, mas os Miami Heat, finalistas vencidos, querem voltar a surpreender.Reforçados com Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, os Celtics parecem ter um plantel ainda mais forte do que na última temporada, com Jayson Tatum e Jaylen Brown como líderes naturais.Holiday deixou os Bucks, que, contudo, foram buscar Damian Lillard aos Portland Trail Blazers, juntando o base ao grego Giannis Antetokounmpo, com a equipa de Milwaukee a tentar evitar outra saída precoce nos play-offs.Sétimos no Este na fase regular na última época, os Heat surpreenderam e chegaram à final, com Jimmy Butler como grande figura e numa equipa com vários veteranos, como Kyle Lowry e Kevin Love.Com o jogador mais valioso (MVP) da temporada passada, Joel Embiid, os Philadelphia 76ers também são uma das equipas mais fortes do Este, mas a temporada começou com o caso de James Harden, que quer sair da equipa e se tem recusado a treinar.A 78.ª temporada da NBA começa na terça-feira e terá uma novidade, com um campeonato a meio da época, com as duas conferências divididas em três grupos, com o jogo do título a ser disputado em 9 de dezembro.





Queta com novas cores





O português Neemias Queta inicia a sua terceira temporada na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), agora com novas cores, nos Boston Celtics, nos quais quererá somar mais minutos e assumir-se como elemento da rotação da equipa.



Após duas temporadas nos Sacramento Kings, o primeiro português a jogar na NBA mudou de ares, mudando da Conferência Oeste para a Este, e para uma das equipas mais fortes da Liga.



Embora apareça como quarto poste da rotação dos Celtics, atrás do reforço Kristaps Porzingis, que tem tido muitas lesões nas últimas temporadas, do veterano Al Horford e de Luke Kornet, Queta apresentou bons números na pré-temporada.



Utilizado em três dos cinco encontros de preparação dos Celtics, Queta terminou a pré-temporada com médias de 9,7 pontos e 4,7 ressaltos em 11,5 minutos por jogo.



Mesmo que não consiga assumir-se como membro da equipa principal dos Celtics, Queta assinou um contrato de duas vias com o franquia de Boston, que lhe permite jogar nos Maine Celtics, da G League, liga de desenvolvimento.



O poste internacional português tinha tido o mesmo contrato com os Kings nas duas temporadas anteriores, algo que já não podia fazer esta época.



Inicialmente, Queta assinou um “contrato padrão” com os Kings, mas acabou por ser dispensado, tornando-se num agente livre (free agent), o que lhe permitia assinar por qualquer outra equipa para prosseguir a carreira.



O poste, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.



Nas primeiras duas épocas na NBA, Neemias Queta participou em 20 jogos pela equipa de Sacramento. O poste foi mais utilizado nos Stockton Kings, pelos quais disputou 43 encontros na época passada, com médias de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento por partida.



Nos 20 encontros pelos Sacramento Kings, apenas cinco na temporada passada, Queta teve 2,9 pontos por jogo e 2,2 ressaltos, em menos de oito minutos por jogo.



Os bons desempenhos na G-League valeram ao jogador português o segundo lugar na votação de Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular da prova, atrás do base Carlik Jones.







(Com Lusa)