NBA elege o "cinco" da temporada

O camaronês Embiim, dos Philadelphia 76ers, e o norte-americano Jayson Tatum (Boston Celtics) são os únicos que integram este "cinco" que continuam em competição, à procura de um lugar nas finais de conferência, num duelo com vantagem para a equipa dos "sixers" por 3-2.Já o esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks) não conseguiu levar a equipa aos play-off, apesar dos seus desempenhos individuais, enquanto o grego Antetokounmpo viu os Milwaukee Bucks serem eliminados na primeira ronda pelos Miami Heat.A maior surpresa do melhor "cinco" foi o canadiano Gilgeous-Alexander, que conseguiu conduzir a jovem equipa dos Oklahoma City Thunder até ao "play-inn" de acesso ao play-off., que ficou em segundo na eleição do mais valioso da fase regular.Por último,A escolha foi efetuada por um painel de 100 jornalistas que acompanham a NBA.