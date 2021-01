NBA. LaMelo Ball o mais jovem a conseguir um "triplo-duplo"

O terceiro jogador escolhido no "draft" de 2020 tornou-se no quinto estreante na NBA a conseguir um "triplo-duplo".”, admitiu o treinador dos Hornets, James Borrego.LaMelo Ball já tinha estado perto de um "triplo-duplo" na sexta-feira, quando registou 12 pontos, 10 ressaltos e nove assistências no triunfo da formação da Carolina do Norte diante dos New Orleans Pelicans, do seu irmão Lonzo Ball.