NBA. Neemias Queeta marca seis pontos aos Celtics

Num encontro em que os Celtics dominaram de princípio a fim, o poste português jogou os últimos 8.15 minutos, conseguindo seis pontos (três lançamentos de campo convertidos em quatro tentativas), dois ressaltos e dois desarmes de lançamentos.



Buddy Hield foi o melhor marcador dos Kings, com 11 pontos, enquanto Jayson Tatum, que vinha de marcar 51 pontos no último encontro, voltou a ser a grande figura dos Celtics, com 36 pontos, mais seis do que Jaylen Brown.



Com a quarta derrota consecutiva, os Kings seguem na 13.ª e antepenúltima posição da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 31 derrotas, enquanto os Celtics (25-24) são nonos no Este.