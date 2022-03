NBA. Neemias Queta marca 18 pontos pelos Stockton Kings

Os Stockton Kings somam 10 vitórias e 12 derrotas e "caíram" do sétimo para o nono lugar da Conferência Oeste, enquanto os Memphis Hustles, que contaram com os 21 pontos de Ahmad Caver e os 19 de Ben Moore, seguem no 12.º posto, com nove triunfos e 15 desaires.O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft", realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.Na NBA, Neemias soma 10 jogos, com médias de 2,1 pontos e 1,9 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos três vezes: 7.44 face aos Grizzlies, em 17 de dezembro de 2021, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os ‘Cavs’ (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics, em 25 de janeiro.O jogador português já não é utilizado num jogo dos Sacramento Kings desde 31 de janeiro.