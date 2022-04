NBA. Philadelphia, Phoenix e Dallas ganham nos "play-offs"

O triunfo dos Phoenix Suns frente aos New Orleans Pelicans, por 115-109, garantiu a vitória na primeira ronda por 4-2, numa noite em que Devin Booker regressou após lesão, mas em que o destaque foi o base Chris Paul, que estabeleceu um novo recorde nos ‘play-offs’ de lançamentos concretizados sem falhar, com 14 em 14.



O base chegou aos 33 pontos, juntando cinco ressaltos e oito assistências, além de um roubo de bola. Nas meias-finais da conferência oeste, os Suns vão defrontar os Dallas Mavericks, que ultrapassaram os Utah Jazz com um 4-2 na série.



A equipa de Dallas venceu a formação de Utah por 98-96 e segue em frente na competição, com o base esloveno Luka Doncic em destaque, ao conseguir 24 pontos, nove ressaltos, oito assistências, dois roubos de bola e dois desarmes de lançamento.



Já os Philadelphia 76ers bateram os Toronto Raptors por 132-97 e fecharam a série com um 4-2, com a ajuda do poste Joel Embiid, autor de um ‘duplo-duplo’, com 33 pontos e 10 ressaltos, aos quais somou uma assistência, dois roubos de bola e três desarmes de lançamento.



Nas meias-finais da conferência este, os 76ers vão defrontar os Miami Heat, que na primeira ronda bateram os Atlanta Hawks.



O único embate da primeira ronda dos "play-offs" ainda por decidir opõe os Memphis Grizzlies aos Minnesota Timberwolves, com os Grizzlies, liderados por Ja Morant, em vantagem por 3-2.