NBA. Phoenix Suns são os primeiros a assegurar "play-offs"

Num encontro entre os líderes das duas conferências, os Suns, que estão no topo do Oeste, mostraram que são um dos grandes candidatos à conquista do título, depois de terem perdido a final do ano passado.Após quatro encontros afastado devido ao protocolo sanitário da NBA, Devin Booker esteve em destaque, com 23 pontos, nove pontos e oito assistências.Com 53 vitórias e 13 derrotas, os Suns têm o melhor registo na NBA e, pela primeira vez desde 2006/07, já derrotaram todas as outras 29 equipas esta temporada.Apesar da derrota, os Miami Heat mantêm a liderança do Este, com 44 vitórias e 23 derrotas.O português Neemias Queta, que já não joga na NBA desde 31 de janeiro, voltou a estar entre os jogadores disponíveis nos Sacramento Kings, mas não foi utilizado na derrota frente aos Denver Nuggets, por 106-100.Nikola Jokic, jogador mais valioso (MVP) da última temporada, voltou a estar em grande destaque, com 38 pontos, 18 ressaltos e sete assistências.