NBA. Phoenix voltam a vencer os Milwaukee no segundo jogo da final

Mesmo sem ter estado ao nível do primeiro jogo, Chris Paul voltou a ser determinante, com 23 pontos, oito assistências e quatro ressaltos, enquanto Jae Crowder ajudou com 11 pontos e 10 ressaltos e Deandre Ayton, o elemento menos produtivo do ‘cinco’, acrescentou 10 pontos e 11 ressaltos.O internacional grego destacou-se, sobretudo, no terceiro período, ao marcar 20 pontos, o melhor registo num quarto de uma final desde os 22 de Michael Jordan na de 1993, curiosamente também frente aos Suns (4-2 para os Chicago Bulls).O problema de Giannis foi que esteve demasiado sozinho, se bem que ainda merecem referência positiva os 14 pontos e sete ressaltos do suplente Pat Connaughton.





A final da NBA, disputada à melhor de sete jogos, prossegue no domingo, em Milwaukee, que também será palco do jogo 4, na quarta-feira. Se necessário, o quinto e o sétimo jogos são em Phoenix, em 17 e 22 de julho, e o sexto em Milwaukee, em 20.