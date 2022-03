Na sua 26.ª temporada à frente da equipa texana, Popovich somou o 1.335.º triunfo frente aos Los Angeles Lakers, por 117-110, podendo tornar-se o treinador mais vitorioso de sempre na quarta-feira, na receção aos Toronto Raptors.Atual selecionador dos Estados Unidos, com os quais conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, "Pop", de 73 anos, já conquistou cinco títulos da NBA.Neste momento, Popovich está empatado com o já retirado Don Nelson, ambos com mais três vitórias do que Lenny Wilkens.