NBA. Suns batem Clippers e apuram-se pela terceira vez para a final

A supremacia dos Suns no jogo da última madrugada, em Los Angeles, foi tão acentuada como evidencia a diferença de 27 pontos no resultado final, tendo-se imposto em todos os parciais (33-29, 33-28, 31-26 e 33-20), apesar de só ter disparado no marcador no último.O sucesso da equipa visitante ficou em larga margem a dever-se à atuação inspirada do base Chris Paul, melhor marcador do encontro – destacadíssimo -, com 41 pontos, fruto de 67% de eficácia de lançamento, tendo ainda efetuado oito assistências e capturado quatro ressaltos.O domínio das tabelas de Deandre Ayton, com 17 ressaltos (mais dos que os 16 pontos marcados), também se revelou decisivo para o triunfo dos Suns, destacando-se ainda Devin Booker (22 pontos, sete ressaltos e quatro assistências).Com 26 pontos, menos 15 do que Chris Paul, Marcus Morris foi o segundo jogador mais concretizador no Staples Centre e o principal responsável pelo facto de os anfitriões se terem despedido da época acima dos 100 pontos, ainda que Paul George tenha anotado 21 pontos.

A equipa de Phoenix vai tentar sagrar-se pela primeira vez campeã da NBA na final que se disputará no máximo de sete possíveis encontros, entre 6 e 22 de julho, frente ao vencedor da final da Conferência Este, na qual Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks estão empatados 2-2.