NBA. Zion Williamson estreou-se com 22 pontos em 18 minutos

O jovem Zion Williamson, de 19 anos, proveniente da universidade de Duke, estreou-se apenas na quarta-feira, depois de ter enfrentado três meses de paragem devido a uma lesão no menisco do joelho direito, ao qual foi operado em 21 de outubro de 2019.Apesar da estreia do seu prodígio, que além dos 22 pontos (com 100 por cento de eficácia nos quatro lançamentos triplos), conseguiu sete ressaltos e três assistências, os Pelicans não evitaram a sua 28.ª derrota na temporada.", afirmou o treinador dos Pelicans, Alvin Gentry, questionado sobre os 17 pontos consecutivos em quatro minutos apontados pelo camisola "1".

Com 17 vitórias, os Pelicans ocupam o 12.º lugar da conferência oeste, que é liderada pelos Los Angeles Lakers, que na quarta-feira (35-9) venceram no recinto dos New York Knicks, por 100-92.