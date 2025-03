Neemias ajuda Celtics a derrotar Nuggets

Neemias não teve direito a mais do que 16.41 minutos, sendo apenas o oitavo mais utilizado, mas aproveitou bem o tempo, convertendo quatro de cinco lançamentos de campo.



O português também se destacou nas tabelas, com 10 ressaltos (sete defensivos e três ofensivos), apenas menos um do que Jayson Tatum, que atuou 38.17 minutos, e somou ainda uma assistência e quatro faltas.



Enquanto esteve em campo, os Celtics, que atuaram desfalcados de Jrue Holiday e do letão Kristaps Porzingis, tiveram um parcial favorável de 11 pontos, sendo o melhor, entre as duas equipas, neste particular.



Jaylen Brown, com 22 pontos, oito assistências e cinco ressaltos, foi o melhor dos Celtics, secundado por Derrick White, com 17 pontos, enquanto Jamal Murray, com 26 pontos, Christian Braun, com 24, e o sérvio Nicola Jokic, com 20 pontos, 14 ressaltos e nove assistências, lideraram os Nuggets.



Os Celtics somam 43 vitórias e 18 derrotas, sendo segundos classificados da Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, já apurados para os play-offs, enquanto os Denver Nuggets são segundos no Oeste, com 39 triunfos e 22 desaires.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



Em 2024/25, conta 47 encontros na ‘regular season’, com médias de 5,0 pontos, 3,7 ressaltos, 0,6 desarmes de lançamento e 0,6 assistências, em 14,1 minutos.



No total, Neemias soma 95 jogos na época regular, 75 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de ‘rookie’, e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.



O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.