Neemias e Travante pré-convocados para a seleção portuguesa de basquetebol

O primeiro português a alinhar na principal competição de basquetebol do Mundo já tinha sido eleito para os encontros de julho de apuramento para o Mundial de 2023, mas acabou por falhar a lista final, ao optar por disputar a Summer League da NBA.



Desta vez, Neemias Queta já anunciou a disponibilidade para representar a principal seleção lusa pela primeira vez, o que também deverá acontecer com o extremo Travante Williams, que vai para a quarta época no Sporting, após concretizado o seu processo de naturalização, conforme anunciou a federação em 29 de julho.



Na lista hoje divulgada, também estão os 14 jogadores que entraram na lista final para os embates na Hungria (68-69), em 01 de julho, e com o Montenegro (62-77), em Odivelas, três dias depois, tal como os bases Francisco Amiel e Sérgio Silva, que, como Neemias, ‘caíram’ da anterior pré-convocatória.



Em 10 de agosto, o selecionador nacional, Mário Gomes, divulgará a lista final de 14 eleitos.



A seleção portuguesa estará em estágio de 14 de agosto até 29 do mesmo mês, defrontando, no Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação a Roménia (25 de agosto, em Ploiesti) e o Chipre (28 de agosto, em Odivelas).



Num agrupamento que também inclui a Bulgária, Portugal jogará depois em 10 e 13 de novembro e 23 e 26 de fevereiro de 2023.



- Lista dos 18 pré-convocados:



Bases: Diogo Brito (Lleida Básquet, Esp), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (FC Porto), José Barbosa (Benfica), Pedro Bastos (Ovarense), Rafael Lisboa (Spirou Charleroi, Bel), Francisco Amiel (Ovarense) e Sérgio Silva (Imortal).



Extremos: Diogo Araújo (Sporting), Gonçalo Delgado (Melilla Baloncesto, Esp), João Guerreiro (FC Porto), Miguel Queiroz (FC Porto), Vladyslav Voytso (FC Porto), Nuno Sá (CAB Madeira) e Travante Williams (Sporting).



Postes: Daniel Relvão (Sporting), Ricardo Monteiro (Sporting) e Neemias Queta (Sacramento Kings, EUA).