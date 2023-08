Neemias Queta assina novo contrato com os Sacramento

O poste internacional português Neemias Queta assinou um “contrato padrão” com os Sacramento Kings, com os quais mantinha um contrato de duas vias, anunciou a equipa da NBA.

Sem revelar mais detalhes, os Kings informam apenas que o novo vínculo de Neemias Queta é um “contrato padrão da NBA”, em contraponto com o anterior, designado de duas vias, por permitir a utilização nos jogos da Liga de desenvolvimento (G-League) do principal campeonato de basquetebol mundial.



O poste, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do "draft" da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição, apesar de ter disputado a maioria dos jogos na equipa secundária, os Stockton Kings, na G-League.



Nas primeiras duas épocas na NBA, Neemias Queta participou em 20 jogos pela equipa de Sacramento. O poste foi mais utilizado nos Stockton Kings, pelos quais disputou 43 encontros na época passada, com médias de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento por partida.



Os bons desempenhos na G-League valeram ao jogador português o segundo lugar na votação de Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular da prova, atrás do base Carlik Jones.