Neemias Queta assina sete pontos na derrota dos Celtics

Os Lakers chegaram ao intervalo a vencer por 60-46 (28-25 e 31-21), sem que a resposta dos Celtics na segunda parte fosse suficiente para evitar novo desaire, o 12.º da temporada e o terceiro nos últimos cinco jogos em casa.O internacional português passou a deter uma média de 4,6 pontos, 4,3 ressaltos, 0,3 roubos de bola, 0,7 desarmes de lançamento e 0,5 assistências, além de 12.4 minutos por jogo.Jayson Tatum, com 23 pontos, foi o melhor marcador dos Celtics, seguido de Sam Hauser e Kristaps Porzingis, ambos com 17, enquanto Austin Reaves, dos Lakers, que não contaram com LeBron James, nem Anthony Davis, foi o mais concretizador do encontro, com 32.Apesar do desaire, os Celtics permanecem na liderança da Conferência Este, com 37 vitórias e 12 derrotas, enquanto os Lakers seguem no nono lugar do Oeste, com 25 triunfos e igual número de desaires.Os Celtics vão voltar a jogar em Boston na próxima jornada, com a receção aos Memphis Grizzlies, no domingo.Quanto a Neemias Queta, conta agora 41 jogos na NBA, 21 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 dos quais em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.