Neemias Queta concretizou sonho de jogar na NBA

Devido ao excesso de concorrentes para a posição de poste, o português, quinto da hierarquia, raramente foi opção para o treinador Alvin Gentry e nunca conseguiu entrar na rotação, sendo apenas utilizado em jogos em que a equipa teve muitas baixas, por covid-19 ou lesões, ou em finais de encontros resolvidos."Tapado" por Richaun Holmes, Damian Jones e Alex Len, toda a época, e ainda por Tristan Thompson (até ao início de fevereiro) e Domantas Sabonis (depois), Neemias apenas participou em 15 dos 82 jogos da época regular, num total de 119.34 minutos.Em média, o poste luso, de 2,13 metros, cumpriu oito minutos por encontro, mas só esteve mais de uma dezena de minutos em campo em cinco jogos, quatro deles na parte final da temporada, com os Kings há muito arredados da luta pelos "play-offs", na qual, verdadeiramente, nunca estiveram.Com tão pouca utilização, os seus números não podiam ser impactantes, como não foram: para a história da época de estreia, ficam 45 pontos (média de 3,0 por jogo), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4).Quanto aos lançamentos, acabou com médias de 44,7% nos lançamentos de campo (17 em 38), sem ter tentado um único "triplo", e 64,7 nos lances livres (11 em 17).”, escreveu o jogador luso, na sua conta oficial no Instagram, horas depois de concluída a fase regular da NBA, numa publicação acompanhada de 10 imagens.Apesar de todas as dificuldades, o gigante luso fez história, desde logo em 17 de dezembro de 2021, quando foi utilizado no reduto dos Memphis Grizzlies, num desaire por 124-105, para se tornar o primeiro português a atuar na NBA.

Na estreia, o ex-jogador de Barreirense, Benfica e da Universidade de Utah State teve direito a 7.44 minutos, nos quais falhou os quatro lançamentos de campo tentados, mas conseguiu cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.