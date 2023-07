Neemias Queta desfalca seleção de basquetebol para o pré-olímpico por lesão

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Basquetebol limita-se a dizer que o primeiro português de sempre na NBA, dos Sacramento Kings, foi dispensado dos trabalhos “por motivos de ordem clínica”, a par do base Francisco Amarante, uma lesão já conhecida e hoje suprida com a entrada de Litos Cardoso (Vitória de Guimarães).



Em julho, uma lesão no pé direito fez Queta, de 23 anos, falhar o resto da Summer League da NBA.



A seleção voltou hoje ao trabalho para a segunda semana de estágio, desta vez em Viana do Castelo, depois de folga concedida após os trabalhos efetuados em Rio Maior.



Portugal realiza jogos de preparação no Torneio Internacional Coração de Viana, diante da Costa do Marfim, República Checa e Jordânia, entre quinta-feira e sábado.



No dia 02 de agosto, a formação lusa parte para Amã, na Jordânia, onde disputará a King’s Cup com Jordânia, México e Angola, torneio que antecede a partida para a Polónia.



Em Gliwice, Portugal vai disputar o Grupo B de pré-qualificação do torneio olímpico, enfrentado a Bósnia-Herzegovina (13 de agosto), Hungria (14 de agosto) e Polónia (16 de agosto).



Queta recebeu já uma ‘qualifying offer’ dos Kings, o que o tornam num agente livre restrito, com a equipa a garantir, assim, que tem uma palavra a dizer no futuro de Queta, podendo igualar qualquer oferta que o atleta receba.



Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, alinhou pelos Sacramento Kings em 2022/23 com um novo contrato de duas vias, que lhe permitiu atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.



O poste, 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’ de 2021.



Na época de ‘rookie’ (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).



Em 2022/23, o internacional luso disputou apenas cinco jogos na NBA, totalizando 12 pontos, 11 ressaltos, uma assistência e dois desarmes de lançamento, em 25 minutos, pelos Kings, equipa que garantiu o apuramento para os play-offs pela primeira vez desde a época 2005/06.