Neemias Queta e Travante na lista final da seleção portuguesa de basquetebol

O primeiro português a alinhar na principal competição de basquetebol do Mundo e o jogador do Sporting, que tinham entrado em 02 de agosto numa lista de 18 pré-convocados, passaram o ‘cut’ e deverão estrear-se pela principal seleção lusa.



Devido aos seus compromissos no basquetebol norte-americano, Neemias Queta nunca representou Portugal ao mais alto nível, sendo que foi uma das armas lusas para vencer, em 2019, a divisão B do Europeu de sub-20.



Por seu lado, o extremo Travante Williams, que vai para a quarta temporada ao serviço do Sporting, ocupará o lugar de naturalizado, depois de finalizado, em 29 de julho, o seu processo para adquirir a nacionalidade portuguesa.



No que respeita à lista de pré-convocados, foram excluídos por lesão o extremo Diogo Araújo e o poste Ricardo Monteiro, ambos do Sporting, que “foram considerados não aptos pela equipa médica” da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).



Por opção do selecionador Mário Gomes, também não entraram nos 14 eleitos o base Pedro Bastos, da Ovarense, e o extremo Nuno Sá, do CAB Madeira.



A seleção portuguesa estará em estágio de 14 a 29 de agosto, defrontando, no Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação a Roménia (25 de agosto, em Ploiesti) e o Chipre (28 de agosto, em Odivelas), em ambos os casos a partir das 17:00 (em Lisboa).



Num agrupamento que também inclui a Bulgária, Portugal jogará depois em 10 e 13 de novembro e 23 e 26 de fevereiro de 2023.



- Lista dos 14 convocados:



Bases: Diogo Brito (Lleida Básquet, Esp), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (FC Porto), José Barbosa (Benfica), Rafael Lisboa (Spirou Charleroi, Bel), Francisco Amiel (Ovarense) e Sérgio Silva (Imortal).



Extremos: Gonçalo Delgado (Melilla Baloncesto, Esp), João Guerreiro (FC Porto), Miguel Queiroz (FC Porto), Vladyslav Voytso (FC Porto) e Travante Williams (Sporting).



Postes: Daniel Relvão (Sporting) e Neemias Queta (Sacramento Kings, EUA).



PFO // AJO