Neemias Queta eleito para a melhor equipa da G League da NBA

Depois de ter ficado em segundo na votação de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, o poste luso viu agora ser reconhecida a sua boa temporada na liga de desenvolvimento da NBA, em que terminou com médias de 16,8 pontos, 8,8 ressaltos, 2,4 assistências e 1,9 desarmes de lançamento.



O jogador dos Stockton Kings, a equipa secundária dos Sacramento Kings, está acompanhado na equipa do ano por Carlik Jones (Wind City Bulls), o MVP da fase regular, David Duke Jr. (Long Island Nets), Kenneth Lofton Jr. (Memphis Hustle), 'rookie' do ano, e Jay Huff (Capital City Go-Go), o defensor da temporada.



Na equipa defensiva, Queta tem ao lado Huff, Kris Dunn (Capital City Go-Go), Shaquile Harrrison (South Bay Lakers) e Mfiondu Kabengele (Maine Celtics).



Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Sacramento Kings para 2022/23, em novo contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.



O poste, de 23 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’ de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.



Na época de ‘rookie’ (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).



Em 2022/23, o internacional luso disputou apenas cinco jogos na NBA, totalizando 12 pontos, 11 ressaltos, uma assistência e dois desarmes de lançamento, em 25 minutos, pelos Kings, equipa que garantiu o apuramento para os play-offs pela primeira vez desde a época 2005/06.