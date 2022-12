Neemias Queta estreia-se na época da NBA em Filadélfia

O internacional luso foi o primeiro jogador dos Kings a saltar do banco, com apenas 4.24 minutos disputados, face à segunda falta do lituano Domantas Sabonis, mas, pouco depois, aos 6.41, cedeu o seu lugar a Chimezie Metu, ao cometer três faltas.Neemias fez uma falta sobre James Harden e duas sobre Joel Embiid, sendo que, pelo meio, ganhou um ressalto ofensivo, que foi também uma assistência para Harrison Barnes.Depois desta passagem fugaz pelo campo, o jogador português não mais foi lançado por Mike Brown, mas, ainda assim, cumpriu os primeiros minutos pelos Sacramento Kings em 2022/23, época em que tem jogado pelos Stockton Kings, na G League.Domantas Sabonis, com 22 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências, liderou os Kings, enquanto o camaronês Joel Embiid, com 31 pontos, e James Harden, com 21 pontos e 15 assistências, foram os melhores dos Sixers.Na classificação, os Kings caíram para ao sétimo lugar da Conferência Oeste, com 14 triunfos e 12 desaires, enquanto os Philadelphia 76ers são quintos no Este, com 15 vitórias e também 12 derrotas.