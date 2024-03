Neemias Queta jogou oito minutos no triunfo dos Celtics

Depois de ter regressado no dia 11 de março, após quase um mês de ausência devido a uma lesão no joelho, o poste português voltou a ser utilizado no triunfo confortável em Washington, durante 08.22 minutos do quarto período, ao qual os Celtics chegaram já a vencer por 30 pontos (108-78).



O internacional português, de 24 anos, somou dois ressaltos defensivos, num encontro em que Sam Hauser e Jayson Tatum foram os melhores marcadores nos visitantes, com 30 pontos cada, um registo apenas superado por Jordan Poole, dos Wizards, que totalizou 31.



Os Celtics, que foram a primeira equipa a assegurar uma vaga nos "play-offs", lideram a Conferência Este, com 53 vitórias e 14 derrotas, enquanto os Wizards seguem no 15.º e último lugar, com 11 triunfos e 57 desaires.



Quanto a Neemias Queta, tem 45 jogos na NBA, 25 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 dos quais em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.