Neemias Queta jogou pouco mas somou primeira vitória na NBA

No segundo período, o poste luso entrou a 3.32 minutos do intervalo, para o lugar de Alex Len, mas, depois de só ter tempo para fazer um lançamento, que falhou, foi substituído 48 segundos volvidos, por Buddy Hield, nunca mais voltando a entrar.





Após a boa exibição de há dois dias, na receção aos Cleveland Cavaliers (108-109), era expectável que Neemias Queta tivesse mais tempo de jogo, mas, face a uma equipa que jogou quase sempre sem um poste, o português quase não foi opção.





Apesar da escassa utilização, Neemias Queta conseguiu o primeiro triunfo, ao quinto jogo de utilização na NBA, dois dias após os primeiros pontos: marcou 11 aos "Cavs", somando mais cinco ressaltos, uma assistência e um roubo de bola, em 24.05 minutos.





Antes, tinha jogado apenas 45,6 segundos no seu terceiro jogo, na sexta-feira, no desaire em Denver, por 121-111, depois de atuar 1.45 minutos no segundo, em 20 de dezembro de 2021, na derrota no reduto dos Golden State Warriors, por 113-98.





A estreia tinha sido três dias antes, em 17 de dezembro do ano passado, tornando-se, então, o primeiro português a jogar na NBA, no desaire caseiro com os Memphis Grizzlies, por 105-124, então disputando 7.44 minutos.