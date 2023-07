Neemias Queta lesiona-se e falha próximos jogos

"O poste dos Sacramento Kings Neemias Queta deixou o segundo período do encontro de segunda-feira frente aos Los Angeles Clippers devido a uma lesão no pé direito. O raio-x feito após o encontro não revelou fraturas", lê-se num comunicado do clube.



Contudo, uma ressonância magnética realizada na terça-feira revelou uma fratura de stress e uma entorse da cápsula metatarsal.



"Queta vai falhar o resto da Summer League da NBA. Mais pormenores serão revelados quando for apropriado", referiram os Sacramento Kings.



O poste de 23 anos, primeiro português na NBA, recebeu já uma "qualifying offer" dos Kings, o que o tornam num agente livre restrito, com a equipa a garantir, assim, que tem uma palavra a dizer no futuro de Queta, podendo igualar qualquer oferta que o atleta receba.