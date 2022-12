Neemias Queta marca 10 pontos no triunfo dos Kings

O internacional luso foi utilizado pela terceira vez na temporada por Mike Brown e, depois de se ter estreado a marcar na época 2022/23, na segunda-feira, no desaire frente aos Charlotte Hornets, somou 10 pontos (100% em lançamentos de campo) e três ressaltos, nos 10.39 minutos que esteve em campo.

Um registo só superado pelos 11 pontos conseguidos frente aos Cleveland Cavaliers, em janeiro de 2022, na sua estreia a marcar na NBA, igualando os 10 alcançados diante dos Los Angeles Clippers, também na época passada, em abril.

Kevin Huerter, com 26 pontos e cinco ressaltos, Keegan Murray, com 23 pontos e três ressaltos, Aaron de Fox, com 22 pontos, quatro ressaltos e seis assistências, mas, sobretudo, Domantas Sabonis, com um "triplo-duplo", com 21 ressaltos, 13 pontos e 12 assistências, lideraram os Kings na receção à formação californiana.

Do lado dos Lakers, LeBron James foi o melhor marcador, com 31 pontos, aos quais juntou 11 assistências e seis ressaltos, à frente de Lonnie Walker e do alemão Dennis Schroder, com 19 e 18 pontos, respetivamente.

Na classificação, os Kings seguem no sexto lugar no Oeste, com 17 triunfos e 13 derrotas, enquanto os Lakers seguem no 13.º posto na mesma conferência, com 13 vitórias e 18 desaires.