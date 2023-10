Depois dos nove pontos na segunda-feira, frente aos New York Knicks, o poste luso, que assinou esta temporada pelos Celtics, jogou 7.46 minutos, nos quais marcou 10 pontos (quatro em quatro de lançamentos de campo), juntando três ressaltos e duas assistências.



Mesmo com o regresso das suas grandes estrelas, Payton Pritchard (17 pontos e três assistências) voltou a ser o melhor da equipa de Boston.



Os Celtics voltam a jogar na próxima terça-feira, em casa com os New York Knicks.