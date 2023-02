Neemias Queta marca 12 pontos na vitória dos Kings

Único jogador da equipa secundária dos Sacramento Kings a ser escolhido para o All-Star Game da G League, o poste luso ainda conseguiu nove ressaltos e seis assistências em 27 minutos em campo.Trey Burke e DJ Steward, ambos com 23 pontos, foram os melhores marcadores dos Kings, com Grant Golden a chegar aos 16 pelos Gold.Com este triunfo, os Kings mantêm-se na liderança da Conferência Oeste, com 13 vitórias e cinco derrotas, enquanto os Gold são 15.ºs e últimos no Este, com cinco triunfos em 18 encontros.