Neemias Queta marca 13 pontos na vitória dos Stockton Kings

Além dos 13 pontos, o poste português conseguiu oito ressaltos, três desarmes de lançamento e duas assistências, num encontro em que Quinn Cook foi melhor marcador dos Kings, com 28 pontos.



Com este triunfo, a equipa de desenvolvimento dos Sacramento Kings subiu ao sexto lugar da Conferência Este, última de acesso aos "play-offs", com 11 vitórias e 12 derrotas, enquanto os Warriors (10-14) são 11.ºs.



O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.



Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft", realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.



O jogador português já não é utilizado num jogo dos Sacramento Kings desde 31 de janeiro.