Neemias Queta marca 18 pontos pelos Stockton Kings

Em Taylorsville, o poste internacional luso somou 18 pontos, nos 24 minutos em que esteve em campo na formação secundária dos Sacramento Kings, com seis ressaltos defensivos e duas assistências.Trey Burke, com 27 pontos, liderou os Kings, enquanto Tyler Cook foi o melhor dos Salt Laque City Stars, com 30 pontos e 14 ressaltos.Os Stockton Kings, que somaram a segunda vitória seguida, ocupam o terceiro lugar da divisão oeste, com nove vitórias e outras tantas derrotas, na qual o adversário de quarta-feira segue no sexto posto, com seis triunfos e 12 desaires.Em 2022/23, o internacional luso conta em quatro jogos, e 12 pontos, pelos Sacramento Kings, que seguem no quinto lugar da Conferência Oeste da NBA (20 vitórias e 17 derrotas).