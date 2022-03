Neemias Queta marca 19 pontos pelos Stockton Kings

Neemias Queta, que foi titular e jogou 31 minutos, acertou sete de 11 lançamentos de campo e três de quatro lances livres (dois dos quais a valer dois pontos).



Melhor marcador da equipa, a par de Quinn Cook e Matt Coleman III, o jogador luso contabilizou ainda três ressaltos, três assistências e quatro desarmes de lançamento.



Os Stockton Kings somam 14 vitórias e 13 derrotas e seguem no quarto lugar da Conferência Oeste, enquanto os Spurs, que foram liderados por 22 pontos de Joe Wieskamp, estão no oitavo posto, com 13 triunfos e 14 desaires.



O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.



Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft", realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.



O jogador português já não é utilizado num jogo dos Sacramento Kings desde 31 de janeiro.