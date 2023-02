Neemias Queta marca 22 pontos na vitória dos Kings

Único jogador da equipa secundária dos Sacramento Kings a ser escolhido para o All-Star Game da G League, o poste luso marcou 22 pontos, conseguiu nove ressaltos e fez três assistências.Os Kings tiveram três jogadores a chegarem às duas dezenas de pontos, com Alex O'Connell (21) e Deonte Burton (20) a acompanharem Queta, enquanto Javonte Cooke conseguiu 22 pelos Wolves.Com este triunfo, os Kings mantêm-se na liderança da Conferência Oeste, com 14 vitórias e cinco derrotas, enquanto os Wolves são 14.ºs e penúltimos, com cinco triunfos em 18 encontros.