Neemias Queta marca 23 pontos mas Stockton perdem

Um dia depois de ter marcado 16 pontos no desaire por 102-96, o jogador luso foi o melhor marcador do encontro, com 23, o seu máximo da época, fruto de 11 lançamentos de campo convertidos, em 15 tentados, e ainda um lance livre, em três.



Em campo pela equipa secundária dos Sacramento Kings durante 35 minutos, Neemias somou ainda seis ressaltos, todos defensivos, cinco assistências, quatro desarmes de lançamento e dois roubos de bola, mais seis faltas, que o excluíram a 1.09 do fim.



Keon Ellis, com 22 pontos, e Jordan Ford, com 21, secundaram o internacional luso, enquanto Nate Darling, com 22, Keaton Wallace, com 20, lideram os anfitriões.



Os Stockton Kings somam agora um triunfo e quatro desaires na G League, seguindo no 13.º lugar da Conferência Oeste, liderada precisamente pelos Clippers (cinco vitórias e uma derrota).