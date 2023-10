Neemias Queta marca mais 12 pontos pelos Celtics

O português Neemias Queta marcou mais 12 pontos no triunfo dos Boston Celtics em casa dos Charlotte Hornets, por 127-99, no último encontro de preparação para a NBA.

O poste luso, que se mudou este ano para os Celtics, terminou a partida com 12 pontos (seis em seis de lançamentos de campo) e sete ressaltos (cinco ofensivos) em 13.08 minutos, na sua melhor prestação da pré-época.



Queta e Lamar Stevens (12 pontos) foram os únicos jogadores saídos do banco a chegarem à dezena de pontos, com Jaylen Brown a ser o melhor marcador da equipa de Boston, com 20 pontos.



Utilizado em três dos cinco encontros de preparação dos Celtics, Queta terminou a pré-temporada com médias de 9,7 pontos e 4,7 ressaltos em 11,5 minutos por jogo.



Após duas temporadas nos Sacramento Kings, Neemias Queta foi dispensado, acabando por assinar um contrato de duas vias com os Boston Celtics, que lhe permite jogar na equipa principal e na secundária, os Maine Celtics, que disputam a G League.