Neemias Queta marca nove pontos pelos Boston Celtics

O português Neemias Queta marcou nove pontos na sua estreia pelos Boston Celtics, que perderam com os New York Knicks, por 114-106, em jogo de preparação das duas equipas da NBA.

O poste luso, que assinou esta temporada pelos Celtics, jogou 13.35 minutos, nos quais marcou nove pontos (três em cinco de lançamentos de campo), juntando quatro ressaltos (todos ofensivos) e um desarme de lançamento.



Num encontro em que os Celtics jogaram sem as suas grandes estrelas, Payton Pritchard (21 pontos e cinco assistências) e Dalano Banton (20 pontos) foram os melhores jogadores da equipa de Boston.



Nos Knicks, que apenas deixaram de fora Josh Hart, Immanuel Quickley foi o melhor marcador, com 21 pontos.



Os Celtics voltam a jogar na quarta-feira, em casa dos Philadelphia 76ers.



Após duas temporadas nos Sacramento Kings, Neemias Queta foi dispensado, acabando por assinar um contrato de duas vias com os Boston Celtics, que lhe permite jogar na equipa principal e na secundária, os Maine Celtics, que disputam a G League.