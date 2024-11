Neemias Queta marca oito pontos na vitória dos Celtics

Saído do banco - foi o segundo mais utilizado dos suplentes, atrás de Payton Pritchard -, o poste português marcou oito pontos (três em seis de lançamentos de campo e dois em dois de lances livres) e conseguiu sete ressaltos, seis dos quais defensivos, em 20.35 minutos de jogo.

Jayson Tatum foi a grande figura dos campeões em Milwaukee, ao conseguir 31 pontos, 12 ressaltos e seis assistências, com o grego Giannis Antetokounmpo a fazer uma grande exibição, embora insuficiente, para os Bucks (43 golos, 13 ressaltos e cinco assistências).

A cumprir a sua quarta temporada na NBA, a segunda nos Celtics, Neemias Queta está a assumir-se como um jogador importante na rotação dos campeões da NBA e apresenta médias de 6,5 pontos e 5,7 ressaltos em 17,2 minutos por jogo.

Os Celtics são segundos da Conferência Este, com nove vitórias e duas derrotas, enquanto os Bucks estão a ser uma das desilusões da temporada e estão no 13.º posto, com apenas dois triunfos em 10 jogos.